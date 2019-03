Parlamento aprova pedido de adiamento do Brexit por três meses

Hoje às 18:27, atualizado às 19:32 Facebook

O Parlamento britânico aprovou, esta quinta-feira, uma moção em que se pede um adiamento do Brexit por três meses, até 30 de junho. O prazo inicial apontava para a saída do Reino Unido da União a 29 de março.

O alargamento do prazo legal para a saída da UE, previsto para 29 de março, só é possível se os restantes 27 Estados membros aceitarem a extensão do artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que determina dois anos de negociação para um estado membro sair da UE.

O Governo propõe, na moção aprovada esta tarde, pedir à UE uma "prorrogação técnica curta e limitada" de três meses, até 30 de junho, necessária apenas para passar a legislação necessária caso o Parlamento aprove um acordo até dia 20 de março.

Uma maioria de deputados aprovou a proposta por 402 votos a favor e 202 contra, uma margem de 210.

Esta tarde, o Parlamento britânico tinha já votado desfavoravelmente uma emenda que previa a realização de um segundo referendo.

Bruxelas lembra que cabe ao Conselho Europeu decidir adiamento

Bruxelas reiterou hoje que cabe ao Conselho Europeu decidir sobre o adiamento do Brexit, tendo em conta os motivos evocados pelo Governo britânico e "dando prioridade à necessidade de assegurar o funcionamento das instituições da União Europeia".

"Tomámos nota da votação de hoje. O pedido para uma extensão do Artigo 50.º requer um acordo unânime dos 27 Estados-membros. Cabe ao Conselho Europeu (Artigo 50.º) considerar esse pedido, dando prioridade à necessidade de assegurar o funcionamento das instituições da União Europeia e tendo em conta as razões para a possível extensão e a sua duração", refere um porta-voz do executivo comunitário, numa curta declaração enviada à Agência Lusa.

O mesmo porta-voz indica que o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, mantém em contacto permanente "com todos os líderes".

Líder trabalhista desafiou primeira-ministra a deixar cair Acordo de Saída

"Depois de vários dias de caos no Governo e várias derrotas, temos todos a oportunidade e responsabilidade de trabalhar juntos para encontrar uma solução para a crise que este país enfrenta, algo em que o governo fracassou de forma dramática", afirmou Jeremy Corbyn no parlamento, após um voto que aprovou um adiamento do Brexit para depois de 29 de março.

Corbyn disse ter iniciado reuniões com deputados de diferentes partidos, incluindo do partido Conservador, "para encontrar um consenso e um compromisso que responda às necessidades deste país".

O líder da oposição desafiou a primeira-ministra, Theresa May, a assumir responsabilidades pela situação, a aceitar publicamente que o Acordo de Saída que já foi chumbado duas vezes "não é viável" e a apresentar rapidamente legislação para que a data de saída seja retirada da lei de saída da UE.

Corbyn acredita ser "possível fazer aprovar um acordo baseado no plano alternativo" do seu partido, nomeadamente o estabelecimento de uma união aduaneira "permanente e abrangente" com a UE. Por outro lado, reiterou o "apoio a um voto público, não como forma de pontuar politicamente, mas como opção para quebrar o impasse".