Trump teve caso com playmate e mostrou-lhe a cama da mulher

Hoje às 18:47 Facebook

Twitter

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, teve um caso, de nove meses, com uma mulher que fez uma das capas da "Playboy" em 1998, com início em 2006, e chegou a mostrar-lhe a cama da mulher, Melania, na Torre Trump, segundo a revista "New Yorker."

A mulher em causa, Karen McDougal, revelou o caso e pormenores num testemunho manuscrito, com oito páginas. McDougal confirmou que escreveu o testemunho, mas que estava limitada em declarações públicas sobre Trump porque tinha assinado um acordo de confidencialidade.

A Casa Branca já negou que Trump tenha tido qualquer relação com McDougal. O alegado caso ocorreu pouco tempo depois de Trump ter casado com Melania, que tinha dado à luz recentemente, acrescenta a "New Yorker".