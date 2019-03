Um 'gangster' no mundo da Moda: El Chapo lança linha de roupa a partir da prisão

Hoje às 18:54 Facebook

Joaquin "El Chapo" Guzman, líder de um dos mais mortíferos cartéis mexicanos e já condenado pela Justiça, vai lançar uma marca de roupa que será gerida pela mulher Emma Coronel.

O contrato foi assinado na cela da Prisão Federal de Manhattan, nos Estados Unidos da América, avança a CNN. A marca chama-se El Chapo Guzman: JGL LLC e a sua primeira coleção estará disponível já este verão, disse um dos advogados do traficante.

"Estou muito animada com o arranque deste projeto, que é baseado em ideias e conceitos que o meu marido teve há alguns anos", afirmou Emma Coronel.

Os advogados garantem que El Chapo abdicou de ganhar quaisquer rendimentos com a empresa e que todos os lucros irão reverter a favor da mulher e das duas filhas gémeas do casal, com sete anos de idade. "Ele ama a mulher e as filhas e quer preparar o futuro", declarou o advogado Michael Lambert.

El Chapo foi condenado, há cerca de um mês, por dez crimes e a sentença será conhecida em junho, arriscando prisão perpétua.

Joaquin Guzmán foi considerado culpado de ter dirigido entre 1989 e 2014 o cartel de Sinaloa, que enviou para os Estados Unidos da América mais de 154 toneladas de cocaína e grandes quantidades de heroína, metanfetaminas e marijuana, avaliadas em mais de 14 mil milhões de dólares (cerca de 12 mil milhões de euros).