Joe Biden e Sanders prometem escolher mulher para vice-presidente

O favorito à nomeação democrata para as presidenciais norte-americanas, Joe Biden, comprometeu-se, no domingo, a escolher uma mulher como candidata à vice-presidência nas eleições de novembro. Junta-se a Sanders, que fez a mesma promessa.

"Várias mulheres têm qualidades para serem presidentes no futuro. Vou escolher uma mulher como vice-presidente", afirmou Joe Biden, num debate televisivo com o rival democrata, o senador Bernie Sanders.

Também Sanders garantiu que ia escolher "provavelmente" uma mulher para o cargo de vice-presidente. "Para mim, não se trata apenas de designar uma mulher, trata-se de nomear uma mulher progressista", disse o senador.

Inicialmente, seis mulheres estavam na corrida para a nomeação democrata, mas agora o duelo está reduzido aos dois septuagenários.

A candidata democrata Tulsi Gabbard, membro da Câmara dos Representantes pelo Havai, continua formalmente na corrida à nomeação democrata, mas sem qualquer hipótese de vencer. Os nomes da senadora Kamala Harris, que abandonou as primárias em dezembro, e da senadora Elizabeth Warren, última candidata a desistir, contam-se entre aqueles que surge com frequência para integrar a equipa do futuro pretendente à Casa Branca.

Tradicionalmente, os candidatos à presidência anunciam o nome do escolhido para vice-presidente no verão.