Mais uma tese: o roteiro detalhado de Juan Carlos até... Abu Dhabi

Juan Carlos I está em Abu Dhabi desde segunda-feira, explica o jornal espanhol "ABC", detalhando toda a rota do jato que levou o pai do rei Filipe VI e o esquema para que o percurso não fosse rastreado.

Desde que, na segunda-feira, a Casa Real espanhola divulgou a carta em que Juan Carlos I comunicava ao filho a decisão de abandonar Espanha, na sequência das investigações sobre fundos suspeitos em paraísos fiscais, muito se especulou sobre o paradeiro do rei emérito.

Primeiro, estaria em Portugal, na zona do Estoril, avançava alguma imprensa nacional. Depois, na República Dominicana, assegurava o catalão "La Vanguardia". Agora, o "ABC", também espanhol, divulga aquele que diz ser o exato percurso realizado por Juan Carlos até chegar ao destino... Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Rota alterada para evitar fugas de informação

Rota do jato que transportou Juan Carlos, segundo o "ABC" Foto: ABC

O jornal escreve que apurou, em exclusivo, que o rei emérito, saiu, pelas 10 horas de segunda-feira, a bordo de um jato privado (modelo Global 6500 com matrícula 9H-VBIG) alugado à empresa TAG Aviation, mas na sua sede em Malta, para evitar a fuga de informação. O plano de voo, diz o ABC, até foi alterado para evitar qualquer rastreio, uma prática legal e bastante comum entre quem utiliza este tipo de meio de transporte de luxo, na tentativa de afastar paparazzis. A rota original do jato que transportou Juan Carlos era Paris - Abu Dhabi, com saída da capital francesa no domingo ao meio-dia. Mas o que aconteceu foi diferente: o jato passou a noite no aeroporto de Vigo, de onde voou com pelo menos seis passageiros: além do rei emérito, uma pessoa da sua maior confiança e quatro guarda-costas.

6038 quilómetros e sete horas e 13 minutos depois, o aparelho chegou ao aeroporto executivo Al Bateen, em Abu Dhabi, cujo uso é exclusivo para voos privados que chegam à capital dos Emirados. Dali, seguiram num helicóptero rumo ao Emirates Palace Hotel, um dos mais caros do mundo e propriedade do Governo dos Emirados, com quem o antigo rei mantém boas relações.

O rei emérito, que chegou ao hotel ao fim da tarde de segunda-feira, estará acomodado numa das seis suítes presidenciais do alojamento, que tem 850 mil metros quadrados de extensão e praia particular. Cada suite custam cerca de 11 mil euros por noite e é reservada para grandes magnatas e membros da realeza. Não é a primeira vez que Juan Carlos fica nessa fortaleza à prova de paparazzi, asseguram fontes próximas ouvidas pelo jornal.

Escândalo de corrupção

A 15 de março, o rei Filipe VI anunciou que renunciaria à herança do pai e lhe retiraria a subvenção anual de quase 200 mil euros anuais. A decisão foi tomada com base nas informações divulgadas sobre uma investigação à origem de 65 milhões de euros que tinham dado entrada num fundo suíço para a fundação Lucum, com base no Panamá, para determinar se eram comissões pagas pela Arábia Saudita a Juan Carlos, como benefício num processo envolvendo a construção de um comboio de alta velocidade entre as cidades de Meca e Medina. Em 2018, o Tribunal Nacional Diego de Egea tinha ouvido gravações de uma conversa telefónica realizada três anos antes, na qual Corinna Larsen, ex-amante de Juan Carlos, revelava que tinha contas na Suíça, onde teria recolhido essas comissões, sendo supostamente uma testa de ferro do rei emérito de Espanha. Em junho deste ano, o Supremo Tribunal abriu uma investigação sobre Juan Carlos I, por crime fiscal e branqueamento de capitais no âmbito da adjudicação da construção da linha, por uma quantia superior a 6700 milhões de euros.