Hospital nega morte de médico que alertou para o coronavírus

Depois de alguma imprensa do país ter noticiado a morte, por infeção com o novo coronavírus, de um dos médicos que tentou alertar o público para o surto, o Hospital de Wuhan veio negar o falecimento.

De acordo com o jornal chinês "South China Morning Post", o hospital da cidade de Wuhan, foco do surto, negou que Li Wenliang - um dos oito médicos que foi alegadamente repreendido pelas autoridades por tentar alertar para a propagação do novo vírus - tenha morrido.

"Na luta contra a pneumonia epidémica da nova infeção por coronavírus, o nosso oftalmologista Li Wenliang foi infelizmente infetado. Está atualmente em estado crítico e estamos a fazer o possível para estabilizá-lo ", comunicou o hospital, nas redes sociais.

O esclarecimento acontece depois de vários órgãos de comunicação chineses, entre os quais o "Beijing News" e o "Global Times", terem reportado esta quinta-feira, a morte do profissional de 34 anos, a quem foi diagnosticado o vírus no sábado. Dadas as circunstâncias anteriores, a notícia da morte motivou repúdio e indignação gerais, com a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) a reagir, com lamentação, à notícia.