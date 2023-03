Palestiniano de 15 anos morto a tiro pelas costas na Cisjordânia ocupada

JN/Agências Ontem às 23:26 Facebook

O Ministério da Saúde palestiniano acusou as forças israelitas da morte, a tiro e pelas costas, de um adolescente no norte da Cisjordânia ocupada, a mais recente vítima numa onda de violência nos últimos meses.

Mohammed Saleem, de 15 anos, foi ferido a tiro com outro adolescente, atingido no peito, na vila de Azoun, perto da cidade de Qalqilya, tendo Saleem morrido no hospital, segundo o ministério palestiniano da Saúde.

A imprensa local noticiou que os dois adolescentes foram feridos depois de atirarem pedras contra as tropas israelitas, que entraram na aldeia.

Segundo os militares israelitas, os dois palestinianos estavam a lançar fogo-de-artifício em direção a veículos israelitas que circulavam numa estrada próxima e, quando os soldados chegaram, os jovens atiraram bombas incendiárias e os soldados abriram fogo.

O exército israelita, quase diariamente, faz incursões em áreas controladas pelos palestinianos na Cisjordânia, numa altura de violência que teve início na primavera.

Desde o início do ano, 64 palestinianos morreram atingidos por disparos israelitas, na Cisjordânia e no leste de Jerusalém, segundo a contagem da Associated Press.

Durante esse mesmo período, os ataques palestinianos contra israelitas mataram 14 israelitas.

Entretanto, um tribunal israelita condenou quatro israelitas judeus por incitarem à violência e ao terror ao participar num casamento no qual os convidados celebraram um incêndio criminoso que resultou na morte, em 2015, de uma criança palestiniana e dos pais.