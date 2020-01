Hoje às 10:52 Facebook

Visivelmente indignado, o Papa Francisco teve que se afastar de uma mulher que na praça de São Pedro lhe agarrou a mão.

Francisco estava a cumprimentar os peregrinos que estavam no Vaticano para celebrar a entrada em 2020, quando foi abordado de forma abrupta por uma mulher.

No vídeo, que entretanto se tornou popular nas redes sociais, pode ver-se uma mulher a agarrar a mão do Papa que respondeu com uma palmada para se afastar.

Pouco antes de ter puxado a mão de Francisco, a mulher ainda se benzeu.

Francisco pede desculpa por incidente

Já esta quarta-feira, durante a recitação do ângelus, o Papa pediu desculpa pelo incidente. "O amor faz-nos pacientes e, tantas vezes, perdemos a paciência. Também eu. Peço desculpa pelo mau exemplo de ontem", referiu, citado pela agência Ecclesia.

"Queridos irmãos, vamos descer dos pedestais de nosso orgulho - todos temos a tentação do orgulho - e pedir a bênção da Santa Mãe de Deus. A humilde Mãe de Deus. Ela mostra-nos Jesus, deixemo-nos abençoar, abramos o coração à sua bondade", disse o pontífice.