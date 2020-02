Piloto português estava ao comando do Airbus A380 que aterrou de lado

JN Hoje às 18:01, atualizado às 18:22 Facebook

Um piloto português estava ao comando do Airbus 380, o maior avião de passageiros do mundo, que aterrou de lado no sábado passado, no aeroporto de Heathrow, em Londres. A manobra deveu-se aos ventos fortes provocados pela tempestade Dennis.

O talento dos dois pilotos, registado em vídeo, não passou despercebido. O avião, que partiu de Abu Dhabi, chegou à capital inglesa e, face às fortes rajadas, viu-se obrigado a fazer uma aterragem lateral. Veja o vídeo:

Segundo o site especializado em aviação "Newsavia", um dos autores da manobra foi um português, de 36 anos, que trabalha na companhia aérea Ethiad Airways. Será um dos poucos pilotos com nacionalidade portuguesa com certificado para operar o Airbus A380.

A tempestade Dennis, que atingiu o Reino Unido já provocou dois mortos. O vento forte e a chuva intensa levaram ao adiamento de voos e causaram centenas de inundações, deixando algumas localidades parcialmente submersas.