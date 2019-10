Portugueses já saíram da gruta em Espanha

Hoje às 16:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Os quatro espeleólogos portugueses retidos desde sábado numa gruta no norte de Espanha começaram, esta segunda-feira à tarde, a sair da gruta onde estavam retidos.

"Nós estamos bem. A nossa preocupação eram os amigos e família", disse, um dos portugueses, à SIC. "Estávamos bem. Tínhamos comida para o caso de ser preciso mais dias", referiu.

"Estão agora a comer uma sopa quente", disse porta-voz do governo regional da Cantábria. "Felizmente correu tudo bem, mas também tínhamos o plano b", assegurou.

Os quatro portugueses, que fazem parte de um grupo de sete espeleólogos do Clube de Montanhismo Alto Relevo de Valongo, região do Porto, ficaram retidos pela água no fim-de-semana numa das grutas de Cueto-Coventosa, no norte de Espanha.

Assim que os portugueses foram encontrados, entrou na gruta uma médica da equipa de socorristas para confirmar o seu estado de saúde.

"A única dificuldade de toda a operação foi termos de esperar que a força da corrente e o nível das águas baixasse", explicou Martín González Hierro que estimou em "mais uma hora" o tempo até que saia o último dos espeleólogos.