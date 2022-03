Reino Unido congela bens de Abramovich e toma posse do Chelsea

T.R.A. Hoje às 10:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Roman Abramovich e mais seis oligarcas russos vão ficar com os bens congelados pelo governo britânico. A medida faz parte do agravamento das sanções que inclui a proibição de viajar.

O Reino Unido tomou posse administrativa do clube de futebol inglês Chelsea na sequência do congelamento de bens de Roman Abramovich, anunciou o governo britânico esta manhã de quinta-feira. A venda do clube, anunciada na passada semana, fica assim suspensa.

Além do congelamento de bens, o dono do Chelsea e os outros magnatas ficam proibidos de viajar. "Não pode haver portos seguros para quem apoiou a invasão", explicou Boris Johnson, primeiro-ministro britânico.

"As sanções de hoje são o último passo no apoio incondicional do Reino Unido ao povo ucraniano. Vamos ser implacáveis na perseguição daqueles que permitem a morte de civis, a destruição de hospitais e a ocupação ilegal de aliados soberanos", prometeu o primeiro-ministro britânico.

Há muito que a pressão pública britânica pedia sanções para Roman Abramovich que, após a guerra, anunciou a "difícil decisão" de vender o Chelsea, negócio que agora não poderá ser concretizado.

Chelsea proibido de vender bilhetes e merchandising

O governo adiantou que irá emitir uma licença especial para que o clube continue a competir e que os trabalhadores continuem a receber os seus salários. Os detentores de lugares anuais poderão continuar a assistir aos jogos mas o clube fica proibido de vender mais bilhetes. A loja de merchandising do clube também fica fechada.

PUB

O russo, que recentemente também obteve nacionalidade portuguesa, nega ter laços próximos com Vladimir Putin. Porém, o governo britânico frisa que Abramovich é "um dos poucos oligarcas dos anos 90 que continua a manter proeminência no regime de Putin".

Tem uma fortuna estimada de 11 mil milhões de euros.