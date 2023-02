Rússia ou Ucrânia? Qual das economias perdeu mais com a guerra?

A Ucrânia saiu a perder na frente económica. A Rússia aproveitou preços altos do petróleo e gás natural para maximizar receitas em 2022, virando-se igualmente para a China, Índia e Turquia. A economia mundial ressentiu-se e muito.

Um ano volvido sobre o início da guerra (24 de fevereiro de 2022), é tempo de deitar contas à vida da economia dos dois países envolvidos. No entanto, olhar só para o invasor e para o invadido é redutor. Numa perspetiva dual, a economia da Ucrânia caiu 37% e a da Rússia apenas 3,4% no conjunto do ano passado, de acordo com as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) apresentadas em outubro último. Esta terça-feira, dia do discurso de Vladmir Putin sobre o Estado da Nação, em Moscovo. a agência estatal "Rosstat Monday" avançou que o PIB russo terá sofrido, afinal, uma contração de apenas 2,1% em 2022. Segundo o FMI, o regime de Moscovo deverá minorar a queda da atividade económica para 2,3% em 2023, nunca antes.