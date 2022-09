Russos procuram dicas sobre partir o braço para escapar à guerra

JN Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

As procuras na internet sobre como partir um braço em casa aumentaram desde esta quarta-feira, na Rússia, depois do anúncio da mobilização de reservistas feito por Moscovo.

Além das pesquisas sobre como fugir da Rússia, nomeadamente de viagens de avião para destinos sem necessidade de vistos, que esgotaram desde que o discurso do líder russo foi divulgado à população, também as procuras sobre "como partir um braço em casa" aumentaram exponencialmente desde esta quarta-feira de manhã, revelam os dados do Google Trends.

A chamada à linha de combate de 300 mil reservistas tem causado agitação social na Rússia nas últimas horas, com mais de mil pessoas detidas, sobretudo em cidades onde as manifestações têm sido mais vigorosas - Moscovo e São Petersburgo.

PUB

Putin disse que empregaria todos os meios para garantir o sucesso da sua chamada "operação especial" na Ucrânia e, por sua vez, os jovens homens russos, ou uma parte deles, parece também disponível a usar todas as possibilidades para escapar ao recrutamento para a guerra, mesmo que tal implique medidas mais extremas, como partir um braço para ser dispensado das fileiras russas.

No Google Trends, que pontua entre 0 e 100 o interesse por determinado tópico, a expressão "как сломать руку в домашних условиях" (como partir o braço em casa", passou de um valor de 0 quando a mensagem de Putin começou a ser divulgada ao país, para a pontuação 100 depois da convocatória dos reservistas feita pelo Kremlin., analisou a revista norte-americana "Newsweek".