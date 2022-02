"Vão-se f**** ". Soldados ucranianos respondem a navio russo antes de morrer

Enzo Santos Hoje às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Treze guardas ucranianos, que defendiam uma pequena ilha no Mar Negro, a Ilha das Serpentes, morreram às mãos das forças russas, depois de terem recusado a rendição.

Num áudio que está a circular nas redes sociais é possível ouvir as últimas palavras de um dos militares ucranianos dirigida à embarcação russa: "go fuck yourself".

"Este é um navio de guerra militar. Este é um navio de guerra militar russo. Sugiro que baixem as armas e se rendam para evitar derrame de sangue e baixas desnecessárias. Caso contrário, serão bombardeados", ouve-se nos áudios divulgados. Depois de um breve silêncio, surge a resposta, do outro lado, "Russian warship, go fuck yourself" - "Navio de guerra russo, vá-se f****". Os áudios têm sido amplamente divulgados nas redes sociais.

Morreram de "forma heroica"

O grupo de treze soldados ucranianos morreram a tentar defender a Ilha das Serpentes - Snake Island -, por isso, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que os soldados vão ser agraciados com o prémio póstumo de "Heróis da Ucrânia" pela forma "heroica" como perderam a vida, sem desistir.

A ilha, situada no Mar Negro, tem aproximadamente 16 hectares, pertence à Ucrânia e fica a cerca de 300 quilómetros da Crimeia, território anexado pela Rússia em 2014. Todos os soldados que guardavam a ilha morreram ao recusar renderem-se, anunciaram oficiais ucranianos.