Soldados ucranianos que insultaram russos na Ilha das Serpentes estão vivos

Os 13 soldados ucranianos que tinham sido dado como mortos pelo próprio Governo enquanto protegiam a Ilha das Serpentes, no Mar Negro, afinal estão vivos e foram capturados pelo exército russo. A história dos guardas tornou-se viral, após ter sido divulgado um vídeo onde insultavam os opositores que cercavam a ilha.

A confirmação chegou esta segunda-feira, pelo Ministério da Administração Interna da Ucrânia, que revelou também a "apreensão ilegal" de um navio por parte da Rússia, durante a operação militar que destruiu as estruturas da ilha.

"Estamos muito felizes por saber que os nossos irmãos estão vivos e bem", afirmou o ministério, acusando a Rússia de fazer "propaganda" com notícias que dão conta de que os ucranianos se "esqueceram" dos seus soldados.

"Queremos acrescentar que o inimigo, uma vez mais, demonstrou a sua essência. Provou novamente que não há fé nem verdade nas suas ações e palavras".

"Vão-se f****". A troca de palavras com os russos que se tornou viral

As alegadas "últimas palavras" dos soldados ucranianos tornaram-se virais nas redes sociais, na passada sexta-feira, depois de ter sido divulgado um vídeo que relatava a troca de palavras com os invasores russos, que pretendiam tomar a pequena ilha de 16 hectares, no Mar Negro.

"Este é um navio de guerra militar. Este é um navio de guerra militar russo. Sugiro que baixem as armas e se rendam para evitar derramamento de sangue e baixas desnecessárias. Caso contrário, serão bombardeados", pode ouvir-se nos áudios divulgados online. Após um breve silêncio, os ucranianos "dispararam": "Navio de guerra russo, vá-se f****".

A "atitude heroica" de defesa da Ilha das Serpentes foi amplamente agraciada por anónimos de todo o Mundo e pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que anunciou o reconhecimento dos soldados com o prémio póstumo de "Heróis da Ucrânia" pela forma como perderam a vida, sem desistir.