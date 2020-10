Trump grava vídeo no hospital: "voltarei em breve"

JN/Agências Hoje às 01:30 Facebook

O presidente norte-americano, Donald Trump, divulgou um vídeo, gravado no hospital, no qual diz que começa a sentir-se melhor: "Penso que voltarei em breve".

No vídeo de quatro minutos, que divulgou na sua conta na rede social Twitter, Trump diz que "não se sentia muito bem" quando foi admitido no Hospital Militar Walter Reed, na sexta-feira, após o teste positivo para o coronavírus.

"Sinto-me muito melhor agora, estamos a trabalhar arduamente para que eu recupere totalmente. Penso que voltarei em breve e mal posso esperar para terminar a campanha da forma como a comecei", acrescentou.

Na comunicação, agradeceu ao pessoal médico que o está a tratar e aos líderes mundiais e cidadãos norte-americanos que enviaram votos de melhoras, dizendo estar a lutar pelos milhões de pessoas que têm tido o vírus em todo o mundo.

"Vamos vencer este coronavírus ou o que quer que lhe queiram chamar", disse o presidente no vídeo, que não está datado.

O chefe de Estado norte-americano disse ainda que não podia ficar trancado na Casa Branca. "Não podia sair, nem sequer podia ir à Sala Oval", afirmou o presidente, considerando que tinha de "enfrentar o problema".

Defendeu ainda que as terapias experimentais que está a receber são um "milagre que vem de Deus".

De acordo com Trump, a primeira-dama, Melania Trump, também está "a lidar muito bem com o assunto" porque é mais nova. "Um pouco mais nova", acrescentou Trump, que é 24 anos mais velho do que a mulher.

Na sexta-feira Donald Trump, de 74 anos, anunciou na sua página pessoal da rede social Twitter que, tal como a primeira-dama, Melania, tinha testado positivo ao coronavirus e que iria ficar em quarentena.

Horas depois, foi internado por medida de precaução no Hospital Militar Walter Reed.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos devido à covid-19 (208.731) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 7,3 milhões).