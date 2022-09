Ucrânia submete pedido de adesão "célere" à NATO

Rita Salcedas Hoje às 15:33, atualizado às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da anunciada decisão unilateral russa de anexar territórios ucranianos, a Ucrânia enviou, esta sexta-feira, um pedido formal para aderir à NATO.

Na primeira reação do presidente ucraniano ao discurso do homólogo russo - em que Putin anunciou unilateralmente a anexação de regiões ucranianas ocupadas pela Rússia -, Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia já submeteu um pedido formal de adesão à NATO. "Já provámos a nossa compatibilidade com os padrões da Aliança. Estamos agora a tomar um passo decisivo ao assinarmos o pedido de adesão célere da Ucrânia à NATO", disse o líder ucraniano, num vídeo publicado no Telegram.

PUB

Zelensky indicou também, na comunicação desta sexta-feira, que Kiev está disponível para dialogar com o Kremlin, mas sem Putin à cabeça, depois de o presidente russo ter pedido à Ucrânia que cessasse as hostilidades ."A Ucrânia não negociará com a Rússia enquanto Putin for o presidente da Federação Russa. Negociaremos com o novo presidente", reiterou.

O presidente russo assinou, esta sexta-feira, a anexação à Rússia de quatro regiões do território ucraniano ocupadas por forças russas ou apoiadas por Moscovo (Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia), num movimento que não só intensifica a guerra como inicia a uma nova e imprevisível fase do confronto.