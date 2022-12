43% dos docentes do Superior são convidados

Joana Amorim Hoje às 00:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Estudo alerta para instabilidade contratual e défice de democraticidade. Aprovado há 15 anos, regime jurídico das instituições continua por avaliar.

O universo de docentes convidados no Ensino Superior representa 43% do total, tendo também vindo a ganhar peso os professores que se encontram a tempo parcial. Num setor em que "há, efetivamente, um profundo défice de democraticidade e de representatividade". Assim o conclui o sociólogo João Mineiro, num estudo feito para o Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup) , a propósito da anunciada revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES). Em vigor desde 2007, devia ter sido avaliado passados cinco anos. Até hoje.

Se aquando da aprovação do RJIES a média etária do corpo docente estava nos 43,7 anos, subiu agora para os 48,4 anos, com quase metade dos professores acima dos 50. E se em 2012/13 o peso dos docentes a tempo parcial não chegava a 30%, em 2018/19 representava 39,9%. Aumentou, também, a proporção de docentes convidados, para os 43%. O que, segundo o investigador do Centro em Rede de Investigação em Antropologia, "parece significar que uma parte substancial do trabalho docente é realizado por professores especialmente contratados, sem estabilidade e segurança contratual, e, em muitos casos, sem direitos de representação eleitoral e democrática".