Agressões, refúgio no WC e Polícia: uma noite de loucos no ministério de Galamba

Frederico Pinheiro terá agredido pelo menos duas mulheres do gabinete do ministro João Galamba quando foi buscar um computador, na mesma noite em que soube por telefone que tinha sido exonerado de funções por não ter cumprido o prazo de envio de respostas à comissão parlamentar de inquérito. Quando tentava sair do ministério, terá mesmo chegado a atirar a sua bicicleta contra os vidros do Ministério. A Polícia foi chamada ao local e identificou-o. Outra versão da história que leva a oposição a apontar a mira a Galamba.

Já era noite quando Frederico Pinheiro foi informado, no dia 26 de abril, da sua exoneração de adjunto do ministro das Infraestruturas. No telefonema em que comunicou a decisão, João Galamba proibiu o seu colaborador de entrar novamente nas instalações governamentais. Mas, pouco depois, Pinheiro entrou no Ministério, alegadamente para recolher um computador portátil. Terá agredido pelo menos duas mulheres que trabalham no gabinete e, como ficou bloqueado no interior do edifício, após o alerta de tentativa de furto e agressão, optou por lançar a sua bicicleta contra o vidro da fachada. Apesar de a PSP ter ido ao local, Frederico Pinheiro saiu do local com o computador, entretanto recuperado. Os dois agentes da polícia que estiveram no local identificaram-no e recolherem o seu testemunho.

A situação, relatada ao JN por fontes ligadas ao processo, levou funcionários do gabinete de João Galamba a entrarem em pânico. Quando Frederico Pinheiro surgiu para recolher um portátil que alega ser seu, uma técnica superior lembrou que havia sido exonerado e que estava proibido, pelo ministro, de entrar nas instalações. O adjunto pegou no computador, colocou-o numa mochila. Gerou-se um alarido que levou a chefe de gabinete a ir ver o que se passava e a dizer a Frederico Pinheiro que o computador era propriedade do Estado e que ele não podia estar ali.