Ambiente e Agricultura analisam seca para decidir mais medidas

Realiza-se, na próxima terça-feira, nova reunião interministerial da Comissão Permanente da Seca para fazer ponto de situação do ano hidrológico e decidir novas medidas de mitigação. Em cima da mesa, poderá estar o recurso a camiões-cisterna para abastecimento de zonas menos populosas e mais restrições à rega.

No encontro, os ministros do Ambiente e da Agricultura analisarão os dados de seca meteorológica e hidrológica que os peritos apresentarão. A comissão, refira-se, é composta por 21 entidades, desde a Agência Portuguesa do Ambiente, passando pela Direção-Geral da Saúde e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Em fevereiro deste ano, recorde-se, aqueles ministérios decidiram suspender a produção de eletricidade nas barragens de Alto Lindoso/Touvedo, Alto Rabagão, Vilar/Tabuaço, Cabril e Castelo de Bode, a que se juntaria, em março, o Ermal. Medida ainda em vigor e que deverá manter-se face ao agudizar da situação, com a seca a alastrar a todo o território e várias barragens em mínimos.