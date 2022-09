António Guterres ganha prémio da Universidade de Lisboa

Diana Ferreira Hoje às 19:48 Facebook

O prémio da Universidade de Lisboa, no valor de 25 mil euros, foi atribuído ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Referente a 2020, o prémio conta ainda com o apoio da Caixa Geral de Depósitos.

António Guterres foi distinguido pela singularidade e pelo contributo para a projeção de Portugal no Mundo e ainda pelas suas qualidades humanas e intelectuais. O Prémio Universidade de Lisboa tem como objetivo distinguir anualmente uma individualidade portuguesa ou estrangeira que tenha contribuído para o progresso internacional do país.

As preocupações sociais que guiam a vida profissional do secretário-geral das Nações Unidas foram ainda evidenciadas na atribuição do prémio: "António Guterres é um humanista, permanentemente comprometido com a necessidade de construir uma sociedade cada vez mais justa e sustentável, o que lhe granjeou uma repercussão pública notável, com grande significado cívico."

A atribuição do prémio é decidida através de um júri que é presidido pelo Reitor da Universidade de Lisboa, Luís Ferreira.