Assembleia decisiva do Livre arranca sem a presença de Joacine

A reunião da Assembleia do Livre, órgão que vai decidir se o partido retira ou não a confiança política à deputada Joacine Katar Moreira, começou perto das 21 horas desta quinta-feira. Até essa altura, a parlamentar eleita pelo Livre ainda não tinha chegado ao local - a hipótese de poder estar ou não presente, aliás, gerou polémica.

Fonte do Livre disse esta quarta-feira à agência Lusa que a deputada tinha sido convocada para a reunião via e-mail, mas a assessoria de Joacine garante que esta não foi informada. Está em aberto, portanto, a hipótese de a parlamentar não ficar a saber presencialmente da decisão final do partido.

Assembleia anterior foi unânime

A Assembleia do Livre - órgão máximo entre congressos e composta por cerca de 40 membros - comunicou, no passado dia 16, a vontade de retirar o apoio político a Joacine Katar Moreira. A consumar-se, a decisão, nessa altura proposta por unanimidade, faria com que o partido ficasse sem representação parlamentar, a menos que a deputada abrisse mão do mandato. Joacine já revelou que não o faria, uma vez que os mandatos são pessoais.

O congresso do Livre, que ocorreu nos dias 18 e 19 de dezembro, deliberou deixar a decisão para os dias seguintes. A nova Assembleia - eleita no congresso, mas composta por muitos dos membros anteriores - chegou a marcar a reunião decisiva para segunda-feira passada; no entanto, "questões processuais" adiaram-na para esta quinta.