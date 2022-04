Associação garante que há russos pró-Kremlin a receber ucranianos "em todo o país"

Hermana Cruz Hoje às 12:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação dos Ucranianos em Portugal (AUP) garante que há vários casos no país como o dos refugiados de Setúbal, por desconhecimento das autarquias. Pede à Câmara de Setúbal para que acabe com a colaboração de russos pró-Kremlin e que o Governo abra uma investigação.

"Não é só em Setúbal mas em todo o país", diz prontamente o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal (AUP), Pavlo Sadokha, ao reagir à notícia do "Expresso" de que os refugiados ucranianos estão a ser recebidos por russos pró-Kremlin na linha de apoio da Câmara de Setúbal.

Pavlo lembra que, há um mês, que a sua associação tem vindo a alertar para o facto de muitas organizações, que descreve como pró-russas, estarem a dar apoio ao acolhimento de refugiados ucranianos. Uma situação também apontada, no passado dia 8, pela embaixadora ucraniana em Portugal, Inna Ohnivets.

"Isto acontece em Setúbal e noutros municípios. Fazem parte de uma rede de propaganda russa", garante Pavlo, considerando que esses apoiantes do regime de Vladimir Putin aproveitam-se do facto de as câmaras municipais desconhecerem a realidade e a língua para se apresentarem como voluntários ao acolhimento de refugiados.

Segundo o presidente da AUP, isso aconteceu, por exemplo, na Câmara de Gondomar e de Aveiro, onde o autarca social-democrata Ribau Esteves, cancelou, de imediato, a colaboração, assim que teve conhecimento das suspeitas.

"Pedimos que o Governo português investigue as ligações destas organizações não só à embaixada russa mas também a Câmaras do PCP", ataca Pavlo Sadokha, acusando os comunistas de "apoiarem completamente a agressão da Rússia sobre a Ucrânia".

Além disso, e perante a denúncia pública, o presidente da AUP espera agora que a Câmara de Setúbal siga o exemplo da autarquia de Aveiro e cancele a colaboração com russos suspeitos de serem apoiantes do Kremlin. "O mais importante é que se acabe com as situações de os refugiados ucranianos serem recebidos por estas pessoas", vinca.