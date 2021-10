Atrasos nos vistos travam chegada de universitários

Joana Amorim Hoje às 09:16 Facebook

Governo revela que 18% dos pedidos estão pendentes de decisão. Alunos dos PALOP com mais dificuldades.

É um problema recorrente, que nem alterações legislativas criando uma via rápida vieram resolver. São centenas os estudantes internacionais, já colocados numa instituição de Ensino Superior, a aguardarem por visto. Com casos de alunos que só agora receberam o visto solicitado no ano passado. Ao JN, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) precisa estarem pendentes de decisão 2954 pedidos, 18% do total.

O caso mencionado é revelado pelo presidente do Politécnico de Bragança, onde só cerca de 53% dos internacionais colocados têm visto. "Continuam os atrasos. Em 2018, foi criada uma via rápida, mas funcionou pontualmente e não regularmente como desejável", diz Orlando Rodrigues. Resultado: "Temos alunos que pediram visto no ano passado e não têm resposta. Muitos desistem".