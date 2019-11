Aumenta o tempo de espera das cirurgias a doentes oncológicos

Inês Schreck e Joana Amorim Hoje às 09:09 Facebook

Os doentes aguardam por consultas e cirurgias vários meses além dos prazos máximos previstos na lei. O plano de redução do Ministério da Saúde ainda não tem resultados à vista.

Dezenas de hospitais continuam sem conseguir cumprir os tempos máximos de espera em cirurgias e primeiras consultas de diversas especialidades médicas. Apesar do plano anunciado pelo Ministério da Saúde, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia e Urologia mantêm-se áreas críticas.

Isso mesmo mostram os dados mais recentes do Portal do SNS, que evidenciam, porém, algumas melhorias em especialidades como Cirurgia Geral ou Ginecologia. Instada a comentar estes dados, a tutela limitou-se a dizer que o plano "está a ser continuamente monitorizado e será avaliado no início de 2020".

