BE abstém-se no Orçamento Suplementar

O BE anunciou que vai abster-se na votação final global do Orçamento Suplementar, que vai decorrer esta sexta-feira no Parlamento. Apesar de o PCP ter revelado que vota contra, o documento tem já aprovação garantida, devido à abstenção do PSD.

Numa nota enviada às redações, o partido revelou que "manterá" o sentido de voto expresso na primeira votação na generalidade do Orçamento, que tinha sido a abstenção.

"Na sequência da decisão da Mesa Nacional, considerando tanto os avanços alcançados como as votações convergentes de PS e PSD, que impediram alterações mais substanciais na especialidade do Orçamento Suplementar, o Bloco de Esquerda manterá o sentido de voto na votação final global", lê-se na mesma nota.

Também o PCP tinha sublinhado a "convergência" entre socialistas e sociais-democratas nas votações na especialidade, embora tenha optado por votar contra o documento. BE, PSD e Verdes vão abster-se.