Bicicletas e capacetes vão começar a chegar às escolas este mês

Distribuição tem início neste mês e será faseada até 2024. Este ano, material vai ser entregue a 259 estabelecimentos com 2.º Ciclo.

As prometidas bicicletas e capacetes vão começar a chegar, este mês, às escolas. Todos os agrupamentos com 2. o Ciclo vão receber material para o projeto Desporto Escolar sobre Rodas, que será de frequência opcional. A distribuição será faseada até 2024 e vai começar com 259 agrupamentos em 2022.

Cada estabelecimento vai receber dois kits, sendo cada um composto por 10 bicicletas (três com roda de 16"", três com roda de 20"", três com roda de 24"" e uma com roda de 26"") e 10 capacetes, revelou o Ministério da Educação.