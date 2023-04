Bombeiros criam comando nacional próprio à revelia do Governo

Marisa Silva Hoje às 19:14 Facebook

Os bombeiros decidiram criar um comando nacional próprio, que irá funcionar em regime de voluntariado e terá atividades de "índole operacional". De acordo com o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, esta é uma "estrutura reconhecida pelos bombeiros", mas que não está dependente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Embora não comente a forma como os bombeiros se organizam, fonte oficial diz que o Governo discorda desta decisão, "que não encontra cabimento na legislação nacional".

"Desde o ano passado que estamos a fazer a constituição deste comando operacional dos bombeiros. É uma estrutura de caráter voluntário, ou seja, ninguém vai receber qualquer tipo de remuneração e destina-se a um conjunto de atividades de índole operacional", explicou ao JN António Nunes. O JN questionou o Ministério da Administração Interna sobre a decisão hoje confirmada pela LBP em comunicado, para saber o que pensa o Executivo sobre esta nova estrutura. António Nunes garante que a irá apresentar ao Ministério da Administração Interna e que o seu desejo é que possa vir a ser integrada na coordenação da Proteção Civil, mas o Governo repudia esta iniciativa.

"Até pode ser útil à direção da Liga ter um órgão de aconselhamento de natureza operacional. Contudo, a Lei de Bases da Proteção Civil determina que existe um conjunto de estruturas, de normas e de procedimentos que são assegurados por todos os agentes de proteção civil (onde se incluem os corpos de bombeiros), que atuam, no plano operacional, articuladamente sob um comando único e no quadro do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, que está confiado ao Estado Português", afirma fonte oficial do Governo em resposta ao JN.