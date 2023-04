Cada vez mais famílias pedem ajuda para comer e pagar contas

Diana Morais Ferreira Hoje às 07:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Número de pessoas que recorrem a instituições aumentou no primeiro trimestre deste ano. Entre os carenciados, estão desempregados com mais de 50 anos e imigrantes recém-chegados.

Há cada vez mais pessoas a pedirem ajuda para comer, pagar a casa e comprar medicação. Embora a maioria dos pedidos seja de desempregados com mais de 50 anos, o número de famílias com emprego e rendimentos fixos que não estão a conseguir dar resposta às despesas está a aumentar. Só nos primeiros três meses deste ano, a Legião da Boa Vontade registou mais 47 novos pedidos do que em todo o ano de 2022. A AMI calcula um crescimento das solicitações de 13,9% e o Banco Alimentar alerta para um crescimento das necessidades, nomeadamente entre os imigrantes.

São várias as instituições que têm dado conta de um maior número de pessoas a precisar de auxílio. No primeiro trimestre deste ano, a AMI contabilizou cerca de 417 novos pedidos de ajuda, mais 13,9% face ao mesmo período do ano anterior. Também a Legião da Boa Vontade recebeu 92 pedidos entre janeiro e março, um aumento significativo face ao ano de 2022, no qual registou, em todo o ano, 45 novas solicitações.