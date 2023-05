"Camaradas, 'camarados', 'camarades'". O discurso de Pedro Filipe Soares

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 12:50 Facebook

Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do BE, fez a intervenção de encerramento da moção A, encabeçada por Mariana Mortágua. Começou o discurso dirigindo-se aos delegados como "camaradas, 'camarados', 'camarades'", dizendo que a "liberdade de expressão" é uma das bandeiras do BE e acusando alguns membros da moção E de não respeitarem as escolhas de cada um. Também criticou os adversários devido à posição sobre a guerra da Ucrânia.

"Há quem diga que não se pode fazer assim a conjugação das palavras", afirmou Pedro Filipe Soares após o cumprimento inicial. E, perguntando "quem é que tem medo das palavras", atirou: "Ouvimos tantas vezes falar na liberdade de expressão. Mas qual dessa liberdade é que nós queremos negar? Nenhuma. É a nós que nos querem negar essa liberdade".

O líder parlamentar bloquista insistiu no tema, dizendo que "aqueles que dizem que não podemos usar as palavras como queremos são aqueles que usam as palavras que nos oprimem". Aplaudido, reforçou: "E, quando dizemos que queremos usar as palavras para nos dar liberdade,, dizem-nos que não pode ser".

Os resultados para a Mesa Nacional (direção) do BE começam a ser divulgados a partir das 13 horas. Mariana Mortágua será a nova coordenadora, sucedendo a Catarina Martins, faltando apenas saber por que percentagem derrota o seu adversário Pedro Soares - que admitiu que não se candidatou para vencer, mas sim para forçar o debate.