O que é uma "tracking poll"

Rafael Barbosa Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O JN publicará, entre 21 de setembro e 4 de outubro, em conjunto com a TSF e a TVI, uma "tracking poll". Esta sondagem diária terá uma amostra de cerca de 600 entrevistas, tal como a maioria dos barómetros que JN publica desde abril.

A diferença fundamental para uma sondagem "clássica" está no facto de as entrevistas para as "tracking poll" serem recolhidas de uma forma faseada. Isso significa que a Pitagórica, que está a fazer o trabalho de campo e o tratamento dos dados, acrescentará, todos os dias, 150 novas entrevistas, retirando as 150 recolhidas há mais tempo. No final, terão sido feitos cerca de 2700 inquéritos, recolhidos ao longo de 18 dias e publicados durante 14 dias.

Distribuição de indecisos

Para este novo trabalho foi também decidida uma alteração do método de fazer as projeções dos resultados. Nos barómetros de abril, maia, julho, agosto e setembro, à intenção de voto direto somava-se a distribuição de indecisos, mas também o tratamento da abstenção, através de um conjunto de oito perguntas feitas aos inquiridos.

Durante os 14 dias de publicação desta "tracking poll" a Pitagórica fará uma projeção que terá por base a intenção direta de voto e a distribuição proporcional dos indecisos, sem tratamento da abstenção.