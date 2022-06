Cerca de 25% das crianças com covid são reinfeções

Carla Sofia Luz e Joana Amorim Hoje às 07:10 Facebook

Nova linhagem da ómicron fez disparar os casos de pessoas que voltaram a ter a doença, com destaque para os menores de nove anos e adultos jovens até aos 39 anos.

Uma em cada quatro (25%) crianças infetadas até aos nove anos voltou a ter covid. As reinfeções crescem com a nova linhagem da ómicron (BA.5), sobretudo entre os menores e a população mais jovem até aos 39 anos. O matemático Carlos Antunes explica que o país passou de uma taxa de reinfeção de 2% para 12% entre todas as faixas etárias. O Norte é a região com mais casos (6% de reinfeções), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (5,5%), do Centro (5%), do Alentejo (4,5%) e, por fim, do Algarve (4%). Em Portugal, contam-se 243 mil pessoas que tiveram a doença duas vezes e 3015 foram infetadas três ou quatro vezes.

"Em meados do ano passado, 2% dos doentes eram reinfeções. A partir de 7 de dezembro de 2021, a percentagem subiu para 6% e, com a BA.5, passou para 12% no final de abril. As novas variantes têm uma maior capacidade de reinfeção e de contornar o sistema imunitário do que as anteriores", alerta, ao JN, o investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sublinhando, no entanto, que existe uma "grande discrepância" por faixa etária.