CNE diz que isolados e infetados não podem ser impedidos de sair de casa para votar

João Vasconcelos e Sousa com José Ricardo Ferreira Hoje às 07:00

CNE defende que quadro legal já permite que "qualquer pessoa" vá às urnas, mesmo em isolamento. Governo quer tirar dúvidas e pondera suspender confinamentos para permitir que se vote.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) entende que "qualquer pessoa", incluindo cidadãos em isolamento e infetados com covid-19, tem o direito de votar de forma presencial nas eleições legislativas de dia 30. Ao JN, João Machado, porta-voz da Comissão, afirma que a contenção da pandemia "não pode restringir" esse direito, e o constitucionalista Jorge Miranda também argumenta que, sem estado de emergência, não podem existir confinamentos. Ainda assim, o Governo quer dissipar as dúvidas: na quarta-feira, dia em que os especialistas admitiram que, no pior cenário, 12% da população poderá estar confinada dentro de uma semana, o presidente da República revelou que o Executivo pondera suspender o isolamento para permitir a ida às urnas.