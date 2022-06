Comendador Rui Nabeiro será condecorado com Honoris Causa em Coimbra

Ana Vieitas Hoje às 18:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O empresário e comendador Rui Nabeiro receberá um doutoramento honorífico por parte da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. A mais elevada distinção (Honoris Causa) atribuída por uma universidade portuguesa será entregue na próxima quarta-feira.

O empresário e comendador Rui Nabeiro, conhecido fundador da Delta Cafés, receberá aos 91 anos um doutoramento honorário ou Honoris Causa "destinado a cidadãos de indiscutível mérito profissional e de qualidades humanas" e que constituem "uma referência inspiradora para toda a sociedade".

A Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra justifica a sua decisão de atribuir esta honra, enunciando várias qualidades humanas, assim como feitos do empresário. "Rui Nabeiro é um admirável empreendedor, uma figura de espírito solidário e de grande humanismo, qualidades que soube incutir no grupo empresarial que fundou há mais de seis décadas e que tem projetado uma marca e uma região no plano nacional e internacional", pode ler-se no comunicado daquela faculdade.

Para a Universidade de Coimbra, esta homenagem pública visa mostrar, ainda, a "forte sintonia entre os princípios de gestão" que se ensinam nas salas de aula daquela instituição do Ensino Superior e que Rui Nabeiro aplica no seu trabalho, principalmente em questões de liderança empresarial e na dimensão humana das relações laborais.

Esta cerimónia irá decorrer na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra, pelas 11 horas da próxima quarta-feira. António Martins, professor auxiliar da Faculdade da Economia, especialista em finanças e fiscalidade empresarial, fará o elogio do "percurso biográfico" e profissional do empresário e do comendador Rui Nabeiro.