Confirmado nono caso de coronavírus em Portugal

JN Hoje às 14:28, atualizado às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Há já nove casos confirmados de Covid-19 em Portugal. O doente está internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. O homem de 42 anos contactou com outro doente infetado.

Em comunicado, a Direção-Geral de Saúde confirmou o nono caso de coronavírus em Portugal, que contactou com outro doente infetado. Graça Freitas disse à SIC que o homem de 42 anos infetado "tem ligação a Itália". A DGS adianta que o estado de saúde do último doente é "estável".

Também esta quinta-feira de manhã foram confirmados o sétimo e o oitavo caso confirmado de coronavírus. Estão ambos internados no Hospital de São João, no Porto. Um dos doentes tem 50 anos e veio de Itália e o outro tem 49 anos e tem ligação a um caso confirmado de Covid-19.

Quarta-feira (4 de março)

Ao início da noite, a DGS confirmou a presença de Covid-19 numa mulher, na casa dos 40 anos, residente na região de Lisboa. Está internada no Hospital Curry Cabral. Sabe-se agora que a doente é uma professora na Amadora.

De manhã, foi anunciado que também está infetado com Covid-19 um professor de 44 anos, residente em Braga, que dá aulas na ESMAE (do Instituto Politécnico do Porto) e em duas escolas de música de Viana do Castelo. Está internado no Hospital de São João, no Porto, depois de ter regressado de Itália.

Terça-feira (3 de março)

Foram confirmados dois outros casos de pessoas infetadas com o Covid-19. Os dois doentes são um homem de 60 anos, internado no Hospital de São João, no Porto, e um homem de 37 anos, internado no Curry Cabral, em Lisboa. Segundo a DGS, ambos os pacientes têm ligação conhecida a outros casos já confirmados.

Segunda-feira (2 de março)

Os primeiros dois doentes, ambos internados em hospitais do Porto, foram confirmados na segunda-feira. Um deles é um homem com 60 anos, que teve início de sintomas a 29 de fevereiro, com ligação epidemiológica ao norte de Itália, onde esteve de férias. O paciente é um médico do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Deu entrada no Hospital de Santo António, no Porto.

O outro doente, internado no Hospital de São João, é um homem de 33 anos, que registou os primeiros sintomas a 26 de fevereiro e tem ligação epidemiológica a Valência, Espanha, onde trabalha na área da construção civil.

Além dos doentes do Norte e da área de Lisboa, há um infetado com residência em Coimbra (distrito).

O Covid-19 é o nome atribuído pela Organização Mundial de Saúde (OMS) à doença provocada pelo novo coronavírus, que surgiu em Wuhan, na China, em dezembro do ano passado.

O novo coronavírus já provocou cerca de 3200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países.