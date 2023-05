Costa diz que "é sempre um gosto" falar com Marcelo e recusa "ficção" na vida política

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta quarta-feira que não teme receber um telefonema do presidente da República a propósito da decisão de manter João Galamba no Governo e garantiu que "é sempre um gosto" falar com Marcelo Rebelo de Sousa.

"A vida política é muito menos ficção do que normalmente julgam", disse o chefe de executivo, em Braga, à margem de uma visita ao grupo Casais, no início de um conjunto de iniciativas integradas no âmbito da iniciativa "Governo Mais Próximo".

Num discurso evasivo, contornando as perguntas feitas pelos jornalistas, António Costa disse que "cada dia é um dia" e que "o que ficou decidido ontem está decidido", reportando-se ao facto de não ter aceitado a demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba.

PUB

"Ontem foi ontem, hoje é um novo dia e está tão bonito", concluiu o primeiro-ministro.