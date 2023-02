Cursos de formação de adultos sem verba desde o início do ano

Os centros Qualifica, que se dedicam à formação de adultos até ao 12.º ano, estão a funcionar desde 1 de janeiro sem verbas. A denúncia vem de centros que já suspenderam trabalhadores a recibos verdes, e de professores, como Jorge Santos, que trabalham sem receber para não suspenderem as aulas. A agência pública responsável pelo aviso de financiamento recomenda que os centros usem a verba que lhes foi atribuída para pagar despesas de 2022.

Até 31 de dezembro, o financiamento dos centros Qualifica foi assegurado por fundos comunitários do Portugal 2020. Desde então que os centros do país, exceto em Lisboa, estão à espera que a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP) abra o aviso de concurso que garante o novo financiamento, ao abrigo do mecanismo de antecipação dos novos fundos europeus do Portugal 2030. O aviso pagará despesas desde 1 de janeiro, mas até que seja concluído - e ainda não foi lançado - não há verba.

"Já era do conhecimento de todos a transição entre quadros comunitários. Por isso, deviam ter sido acauteladas novas candidaturas entre o início de outubro e meados de novembro", explica Jorge Santos, professor de um Centro Qualifica que tem turmas em risco. "Eu só estou a dar formação porque me preocupo com os alunos. Não estou a receber e tenho vários formandos em conclusão que podem ter de esperar mais pelo diploma, porque os júris de certificação também têm custos", lamenta.