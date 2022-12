Dez baixas no Governo desde o início do mandato

Saída de Pedro Nuno Santos do Governo é a décima desde março, quando o Governo tomou posse.

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e Habitação, e Hugo Santos Mendes, secretário de Estado das Infraestruturas, são as duas últimas baixas do Governo maioritário do PS, que soma já dez saídas em nove meses. Pedro Nuno ​​​​​​apresentou a demissão do cargo de ministro das Infraestruturas e da Habitação, ao início da madrugada desta quinta-feira, justificando a saída com a "perceção pública e sentimento coletivo" gerados pela indemnização de 500 mil euros paga pela TAP, empresa pública tutelada pelo ministério, a Alexandra Reis, secretária de Estado do Tesouro entretanto afastada por Medina.

O governante demissionário negou envolvimento ou conhecimento do acordo entre a companhia e a agora ex-governante mas assumiu a "responsabilidade política" do caso e saiu de cena, juntamente com o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, que "não viu incompatibilidades entre o mandato inicial dado ao Conselho de Administração da TAP e a solução encontrada".

PUB

Com estas duas novas saídas, sobe para dez o número de baixas no Governo, entre ministros e secretários de Estado, desde que o Executivo tomou posse, a 30 de março passado. Recorde aqui os casos anteriores:

Outras saídas

Sara Abrantes Guerreiro, secretária de Estado da Igualdade e Migrações (2 de maio)

Pediu a demissão devido a uma situação grave de saúde e foi substituída por Isabel Rodrigues.

Marta Temido, ministra da Saúde (30 de agosto)

Pediu a demissão na sequência da morte de uma grávida. Entrou para o seu lugar Manuel Pizarro.

Fátima Fonseca, secretária de Estado da Saúde (30 de agosto)

Saiu devido à demissão de Temido. Entrou Margarida Tavares, criando-se a pasta da Promoção da Saúde.

António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde (30 de agosto)

Também saiu com a demissão de Marta Temido. Foi substituído por Ricardo Mestre.

Miguel Alves, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro (10 de novembro)

O ex-autarca demitiu-se após ter sido acusado do crime de prevaricação pelo Ministério Público.



Rita Marques, secretária de Estado do Turismo (29 de novembro)

Foi demitida pelo primeiro-ministro devido a discordâncias de fundo com o ministro da Economia.

João Neves, secretário de Estado da Economia (29 de novembro)

Também foi demitido pelo primeiro-ministro devido a divergências de fundo com Costa Silva.

Alexandra Reis, secretária de Estado do Tesouro (27 de dezembro)

Pediu a demissão devido à polémica indemnização de meio milhão de euros que lhe foi paga pela TAP.