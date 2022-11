Secretário de Estado Miguel Alves demite-se

JN Hoje às 19:06 Facebook

O secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Miguel Alves, demitiu-se na sequência das polémicas em que tem estado envolvido nos últimos dias e de, nesta quinta-feira, ter sido acusado de prevaricação.

"Face à acusação deduzida pelo Ministério Público, e mesmo não tendo conhecimento dos seus termos e pressupostos, entendo não estarem reunidas as condições que permitam a minha permanência no Governo de Portugal. Agradeço a confiança depositada em mim pelo Primeiro-Ministro, o trabalho que foi possível fazer com todos os membros do Governo ao longo das últimas semanas", escreve Miguel Alves, numa carta anexada ao comunicado em que dá a conhecer a demissão e que está endereçada a António Costa. O primeiro-ministro já aceitou o pedido.

"Estou de consciência tranquila, absolutamente convicto da legalidade de todas as decisões que tomei ao serviço da população de Caminha e muito empenhado em defender a minha honra no local e tempo próprio da Justiça", explicou ainda o agora ex-secretário de Estado, que ocupou o cargo durante 62 dias.

Miguel Alves, que foi até há pouco tempo presidente da Câmara de Caminha, foi acusado de um crime de prevaricação, por causa da contratação, por este município, de uma empresa de Manuela Couto, empresária que chegou a ser detida e continua a ser investigada na chamada Operação Teia.

Ao contrário do que foi noticiado por vários órgãos de comunicação social, incluindo o JN, o processo em causa não resulta de qualquer certidão extraída da Operação Teia. Foi aberto, em 2019, com base numa denúncia anónima sobre matéria que não estava a ser investigada na Operação Teia, mas tem em comum com este processo a empresária Manuela Couto.

A acusação, de que os visados ainda não tinham sido notificados, ao final da tarde desta quinta-feira, foi deduzida pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto. E terá a ver com o presumível favorecimento da empresa de comunicação de Manuela Couto, mulher do ex-autarca de Santo Tirso Joaquim Couto, em contratos adjudicados pela Câmara de Caminha, sob a presidência de Miguel Alves.