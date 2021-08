Dois animais de companhia abandonados por dia em Portugal

Rita Neves Costa Hoje às 08:27 Facebook

PSP e GNR registam, no total, 349 crimes de abandono animal até julho deste ano. Número real pode ser maior do que o reportado às autoridades.

Desde o início do ano e até ao final do mês de julho, a PSP e a GNR dão conta de 349 crimes de abandono animal em território nacional: 152 e 197, respetivamente. O que significa que, em média, e correspondendo cada crime a um animal, dois foram abandonados por dia. Hoje, assinala-se o Dia Internacional do Animal Abandonado.

O valor real do problema pode ser maior: nem sempre é possível identificar o proprietário, especialmente se o animal não tiver um chip, o dono não for denunciado por terceiros ou apanhado em flagrante delito. Depois, há as ninhadas, que poderão aumentar a média de animais abandonados por dia.