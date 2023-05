Entradas e saídas de ministros "não é essencial", diz PCP

JN Ontem às 23:31 Facebook

A líder parlamentar do PCP optou por não comentar uma eventual dissolução do Parlamento. Após António Costa recusar o pedido de demissão de João Galamba, Paula Santos defendeu que "o essencial" não é a entrada ou saída de ministros mas as "respostas aos problemas dos trabalhadores e dos portugueses".

"Como o PCP tem vindo a dizer, a questão essencial não é a entrada ou saída de ministros ou de secretários de Estado, é a resposta aos problemas dos portugueses: aumentar salários e pensões, garantir o direito à habitação ou a prestação de cuidados de saúde", afirmou Paula Santos.

Questionada, por várias vezes, se o PCP defende que o presidente da República deverá dissolver o Parlamento ou demitir o Governo, Paula Santos nunca respondeu diretamente se o partido considera preferível a existência ou não de eleições antecipadas.

"O que é necessário, o que preocupa a população do nosso país é se consegue chegar ao fim do mês. (...) O que entendemos que é prioritário é resolver os problemas que temos no nosso país e que são imensos", repetiu, às várias questões colocadas.