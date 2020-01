Euromilhões que vale 100 milhões saiu na Malveira foi registado no dia do sorteio

Salomé Filipe Hoje às 19:06 Facebook

Portugal tem, desde esta sexta-feira, mais um "excêntrico". O jackpot do Euromilhões, no valor de 100 milhões de euros, foi registado na Malveira, concelho de Mafra.

Apesar de ainda se desconhecer a identidade do vencedor, sabe-se agora que o boletim com a chave premiada foi registado no próprio dia do sorteio, durante a tarde, na papelaria Grifoprint, no centro da vila. O vencedor gastou 10 euros, para se habilitar ao Euromilhões e ao M1lhão (que saiu em Lisboa). Fez quatro apostas simples, com números escolhidos por si, num boletim.

"Soube que o boletim tinha sido registado na nossa papelaria através de um inspetor da Santa Casa, que me telefonou a informar, eram 23.30 horas de ontem [sexta-feira]. Sou sincero, depois de saber, nem consegui dormir", contou, ao JN, Luís Ferreira, sócio-gerente da Grifoprint. "

Este sábado, o dia foi de festa na papelaria, com "o triplo" dos clientes habituais. "As pessoas até param os carros e apitam. Nunca tínhamos dado um prémio grande do Euromilhões, apenas da Lotaria Nacional, que foi na ordem dos 50 mil euros. É uma publicidade muito boa para nós", garantiu Luís Ferreira, que diz ter "esperança" de ainda abraçar o vencedor, cuja identidade desconhece. "A loja tem muita rotação. Conhecemos muitos dos clientes, mas muitos são pessoas que passam em viagem", explica.