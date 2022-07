Exigência e proximidade dão nota vinte a Matemática

Colégio Nova Encosta, em Paços de Ferreira, teve os melhores resultados do país na disciplina, mas também brilhou noutras áreas. Alunos destacam a relação com os professores com uma das chaves do êxito.

Maria Socorro, Rita Carneiro, Dinis Leal e Guilherme Gomes são todos alunos de 20 a Matemática e têm médias globais entre os 18,6 e os 19,5. Três já seguiram para a faculdade e um termina agora o 12.º ano. Foram ou são ainda alunos do Colégio Nova Encosta, em Paços de Ferreira, que alcançou a melhor média a Matemática a nível nacional em 2021 - 17,66. Mas os bons resultados não se ficam por aí. É a terceira melhor a Física e Química (14,94) e a quinta melhor a Português (16,76). Os bons resultados colocam esta escola privada na 12.ª posição do ranking geral, com uma média de 15,23, num total de 115 exames.