Fechar a torneira e não lavar o carro: Águas de Portugal apela à poupança

O grupo Águas de Portugal, juntamente com outras organizações, lançou uma campanha de alerta para a importância de reduzir o consumo de água em contexto da seca que se vive atualmente em Portugal. A campanha disponibilizou vários conselhos para utilizar de forma eficiente a água em práticas diárias.

A campanha aconselha a fechar a torneira durante a lavagem dos dentes, o ensaboamento e o corte da barba. Sugere também aos portugueses que não lavem os carros durante este período de seca. Caso seja necessário, recomenda não o fazer com mangueira, alertando que tal representa um gasto de 400 litros de água.

A Águas de Portugal alerta para o controlo do gasto de água através da leitura do contador ou de faturas, de forma a perceber gastos fora do normal. A campanha recomenda que se aproveite a água do duche enquanto aquece para outros usos como rega ou descargas e também a água da lavagem da louça. E alerta ainda para a confirmação de que as torneiras estão bem fechadas. Se uma torneira pingar durante um dia inteiro pode significar um gasto de 30 litros.

Gastar 12 litros num minuto

"Um minuto por dia, vamos fechar a torneira à seca". Este é o nome da campanha e o apelo que faz aos portugueses para dar a volta à atual situação. A campanha incentiva à utilização eficiente de água, alertando que uma torneira aberta durante um minuto pode significar um gasto de 12 litros de água. Este valor é suficiente para garantir necessidades diárias de um milhão de portugueses.

A campanha é lançada pelo grupo Águas de Portugal, pela Agência Portuguesa do Ambiente em parceria com a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e é financiada pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. A campanha irá decorrer em vários suportes como outdoors, redes sociais e imprensa e faz parte das medidas do Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para Situações de Seca aprovado pela Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca.