Gasolineiras arriscam pagar mil milhões a clientes lesados

Crimes incluem contadores com vício, desvio do ISP e publicidade enganosa.

Alguns revendedores das principais gasolineiras a atuar em Portugal arriscam-se a ter de pagar cerca de mil milhões de euros devido a infrações várias que lesaram milhares de consumidores. Sete ações populares levadas a tribunal pela associação Citizens"Voice procuram ressarcir lesados por especulação com preços, falsificação do contador quando é levantada a pistola na bomba e publicidade enganosa.

Segundo Rui Ferrás, advogado que representa a Citizens"Voice, uma associação de defesa do consumidor, nas ações populares, as empresas visadas são os comercializadores em concreto (quem explora o posto) e não insígnias como a Galp ou a BP e, no segmento low-cost, a Intermarché e a Prio. A única exceção é a Alves Bandeira, marca que explora diretamente o posto em Santa Maria da Feira, visado pela ação popular.