Greve de professores de norte a sul com adesão de 90%

Dezenas de escolas do 1º ciclo e do pré-escolar encerram e estudantes dos restantes anos escolares vão ter um dia cheio de furos devido à adesão à greve de professores e educadores contra a proposta do Orçamento do Estado para 2023 que consideram desinvestir na educação e ignorar medidas para tornar a carreira mais atrativa

À greve nacional convocada pela Federação Nacional de Professores (Fenprof), a Federação Nacional da Educação (FNE) e mais cinco sindicatos juntam-se professores de várias escolas de Lisboa, Coimbra, Évora, Beja, Portalegre, Faro, Porto e Funchal. Esta ação coincide com a audição do ministro da Educação, João Costa, no parlamento sobre a proposta que prevê 6,9 mil milhões de euros para o ensino básico e secundário e administração escolar, com um corte de 600 milhões de euros quando comparada com a estimativa para 2022.

As escolas primárias não tendo professores encerram, menos as que tiverem ATL, continuando a funcionar apenas para esse serviço. "Mesmo nas escolas que estão abertas há muitas circunstâncias de professores que não vão dar aulas", aponta João Dias da Silva, em declarações ao JN. O líder da FNE diz que a dimensão desta paralisação é sinal de que "os professores sentiram que esta é uma oportunidade para mostrarem a sua indignação".

Por agora não é conhecida a totalidade de professores em greve, mas João Dias da Silva afirma esperar uma adesão elevada. "A FNE e os restantes sindicatos interpretaram bem a vontade dos professores", garante.

Escolas primárias encerram

Esta manhã, na Escola Básica da Fontinha, no Porto, poucos foram os pais que levaram os filhos à escola. Os pais já estariam informados de que aquele estabelecimento de ensino fecharia portas por motivo de greve. E, foi isto mesmo que a funcionária comunicou à porta da escola pelas nove horas em ponto: "Por motivo de greve e falta de professores, hoje não haverá aulas".

As cerca de quatro crianças acompanhadas pelos respetivos encarregados de educação abandonaram as instalações sem grande surpresa pelo alerta.

Greve dos professores com adesão a rondar os 90%

A adesão à greve dos professores, em protesto contra o que consideram uma falta de investimento do Governo na educação, estava hoje às 9.30 horas próxima dos 90%, à semelhança da paralisação anterior, segundo o secretário-geral da FNE.

"Os níveis de adesão estão muito próximos dos da greve anterior, ou seja, na ordem dos 90%. Há muitas escolas fechadas de norte a sul do país e outras estão abertas, mas não estão a decorrer aulas por falta de professores", afirmou João Dias da Silva, remetendo para mais tarde dados concretos sobre a paralisação.

A Fenprof convocou uma concentração para esta tarde em frente à assembleia da República, a partir das 15 horas, em resposta à falta de correções na carreira e nos horários, à precariedade da profissão, ao discurso do ministro da Educação sobre as baixas fraudulentas e à intenção de se transferir o recrutamento para os diretores das escolas.