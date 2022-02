Guerra em concursos públicos deixa famílias pobres sem comida

Alexandra Barata Hoje às 07:11, atualizado às 07:47 Facebook

As famílias beneficiárias do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) estão a receber cada vez menos bens alimentares por mês, o que as impede de viverem com dignidade.

A situação agravou-se nos últimos cinco meses e é justificada pelo Ministério da Segurança Social com "impugnações judiciais interpostas pelos concorrentes" nos concursos públicos de compra de produtos, "a demora na análise da emissão dos pareceres técnicos da ASAE [Autoridade de Segurança Alimentar e Económica] e a exigência da União Europeia na tramitação procedimental associada" a esses concursos de aquisição.

Cofinanciado pela União Europeia, o POAPMC foi criado para combater a pobreza e a exclusão social em Portugal. Gestor do programa, o Ministério da Segurança Social admite a existência de "falhas na entrega de alguns produtos" e diz que "a situação está a ser gradualmente ultrapassada", assegurando que "alguns produtos serão distribuídos este mês". No entanto, assistentes sociais e beneficiários garantem que os cortes são constantes. Este mês, M. recebeu apenas 15 dos 25 produtos que deviam estar no cabaz, e as quantidades também diminuíram.