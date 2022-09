Há 582 professores sem turmas a dias do início das aulas

Número de docentes do quadro sem colocação aumentou por falta de alunos. Pré-Escolar e 1.º Ciclo são mais afetados.

A uma semana do início do ano letivo, há meio milhar de docentes do quadro sem colocação nas escolas públicas: mais 389 professores do quadro de escolas e agrupamentos e de Quadro de Zona Pedagógica (QZP) com horário zero do que em igual período do ano passado.

A primeira reserva de recrutamento revela que há 582 docentes com horário zero, enquanto, no ano anterior, eram apenas 193. O problema é mais grave no Norte do país. E Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo são os mais afetados por falta de turmas. Há 148 educadores e 196 professores por colocar, de acordo com a primeira reserva de recrutamento, divulgada na sexta-feira. Uma subida acentuada em comparação com o ano letivo anterior, em que, nesta fase, havia apenas 23 educadores e seis docentes do 1.º Ciclo com horário zero.