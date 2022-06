Hospitais do SNS enviaram para o privado quase o dobro dos abortos

Inês Schreck Hoje às 16:44 Facebook

No ano passado, os hospitais públicos enviaram 23% das interrupções de gravidez por opção da mulher para clínicas privadas, quase o dobro das grávidas referenciadas em 2019. O número total de abortos registou a maior queda em 15 anos, mas o último relatório da Direção-Geral da Saúde mostra que a redução foi muito mais expressiva no Serviço Nacional de Saúde do que no setor privado.

O​​​​​​ Relatório de Análise Preliminar dos Registos das Interrupções da Gravidez (2018-2020), publicado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), revela uma redução acentuada do total de abortos por opção da mulher nos anos da pandemia.

Em 2020 realizaram-se 13 777 abortos por opção da mulher até às 10 semanas de gravidez e, em 2021, foram 11 640. Os dados são provisórios, como realça a DGS, mas apontam uma descida inédita face ao ano pré-pandemia (menos 919 abortos em 2020 e menos 3056 em 2021).