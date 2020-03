Hospital de Guimarães reduz visitas devido ao Covid-19

Delfim Machado Hoje às 12:43 Facebook

O Hospital de Guimarães está a limitar, a partir desta sexta-feira e por tempo indeterminado, o horário das visitas e o número de visitantes por causa do Covid-19. As reuniões com mais de 20 pessoas também estão suspensas.

A informação, confirmada por fonte oficial do Hospital Senhora da Oliveira Guimarães ao JN, esclarece que foram implementadas medidas do Plano de Contingência que visa combater a disseminação do Covid-19, a pedido da Direção-Geral de Saúde, que se traduzem na mudança de horário das visitas.

Assim, os novos horários para visitas são das 12 às 14 horas e das 18 às 20 horas. Antes, vigorava um período único das 11 às 20 horas.

O número de pessoas que podem visitar os doentes também está limitado a uma pessoa por doente, ao invés das duas que, antes, podiam entrar nas salas. Simultaneamente, estão suspensas as ações de formação e reuniões com mais de 20 pessoas.

O Plano de Contingência entrou em vigor esta sexta-feira e vai durar até novas ordens da Direção-Geral de Saúde. O diretor clínico do Hospital de Guimarães adianta que o objetivo é limitar a disseminação do coronavírus, pelo que espera a melhor compreensão dos utentes.